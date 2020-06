Vrijwilligers lanceren sociale bezorgwebsite om tweede golf besmettingen te voorkomen

In de supermarkt blijkt het onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand te houden. Zeker nu we een tweede golf aan besmettingen willen voorkomen, is voldoende afstand extra van belang. Boodschappenbezorgdiensten zitten vaak drie weken vooruit volgeboekt. Enkele vrijwilligers denken dat buren zelf beter kunnen bezorgen. Daarom lanceerden zij de de sociale website ietsmeenemen.nl.

“De supermarkt is momenteel mijn grootste risico op het oplopen van corona”, zegt Ramon van der Roest, ondernemer en initiatiefnemer van de website. “Omdat ik er zo min mogelijk heen wil, heb ik met een buur afgesproken om afwisselend boodschappen te doen. Zeker nu gisteren de vakbonden FNV en CNV hebben aangegeven dat steeds meer klanten de coronaregels negeren, is het lastiger geworden je hier altijd aan te houden. Door afwisselend boodschappen te doen, hebben we het risico op besmetting gehalveerd.”

De ondernemer wilde het voor iedereen mogelijk maken om minder vaak naar de supermarkt te gaan. Om hem heen hoorde hij over buurtinitiatieven waarbij mensen door middel van supermarktprikborden en brievenbusbriefjes hulp aanbieden dan wel vragen. Hieruit is het idee geboren om ietsmeenemen.nl als één centrale verzamelplek op te zetten. Via de gratis toegankelijke website kunnen mensen elkaar helpen door iets mee te nemen, zodat de ander niet zelf naar de winkel hoeft.

De supermarkt is een van de plekken waar mensen zich het onveiligst voelen. Minder vaak naar de winkel hoeven is voor veel mensen dus fijn, maar draagt ook bij aan het verkleinen van het risico op een tweede golf van coronabesmettingen. Door boodschappen te doen voor één, help je eigenlijk iedereen. “Bovendien is het natuurlijk ook gewoon een stukje gemak”, zegt Michael Tesselaar, een van de medeoprichters van de site. “Zeker omdat je nu regelmatig 10 minuten in de rij voor de winkel staat te wachten.”

Online boodschappenlijstjes

Het idee is simpel: door boodschappen voor elkaar mee te nemen, hoeven we allemaal minder vaak de supermarkt in. Doordat iedereen eraan mee kan doen, hopen de oprichters echt een community op te zetten. Een groepsgevoel waarbij de helper ook weer door een ander geholpen wordt. De site beperkt zich daarbij niet alleen tot de supermarkt. Ook vanuit andere winkels, zoals de drogist of bouwmarkt, kunnen buren iets voor elkaar meenemen.

Bezoekers kunnen op de website ietsmeenemen.nl zelf een boodschappenlijstje aanmaken. Mensen in de buurt kunnen vervolgens op de landkaart zien waar iemand iets nodig heeft. Zodra een deelnemer via de website aangeeft iets mee te willen nemen, wordt pas het telefoonnummer bij het boodschappenlijstje getoond. “Zo zorgen we er ook voor dat de privacy wordt gewaarborgd”, geeft Van der Roest desgevraagd aan.

Groepsgevoel ook na de crisis

De website is zonder verdienmodel opgezet. De initiatiefnemers hopen dan ook bekendheid te krijgen doordat deelnemers en winkeleigenaren willen helpen door zelf posters uit te printen en op drukbezochte plekken op te hangen. Zeker totdat er een vaccin beschikbaar is. Dat enthousiasme hopen de ondernemers met de site aan te wakkeren, zodat buren elkaar echt gaan helpen door iets voor elkaar mee te nemen. Zoals de ondernemers aangeven: “We kunnen elkaar beter en sneller helpen dan bezorgdiensten. Door het samen te doen, voorkomen we ook dat één persoon misschien wel een jaar lang boodschappen voor een ander moet doen. Dat kan nu afgewisseld worden door mensen in uit de buurt.”

Maar ook na de coronacrisis zien de oprichters kansen. Van der Roest blikt vooruit: “Zou het niet mooi zijn als we dit saamhorigheidsgevoel vast weten te houden, na de crisis? Dat je, wanneer je toch al naar een winkel gaat, even iets meeneemt voor een buur?”