Blokhuis rekent op steun VVD voor lachgasverbod

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) gaat ervan uit dat er voldoende steun is in de Tweede Kamer voor zijn plan om lachgas voor recreatief gebruik te verbieden. Coalitiepartij VVD toonde zich vorig jaar nog kritisch, maar Blokhuis denkt in het wetsvoorstel dat er nu ligt voldoende aan de zorgen van de liberalen tegemoet te komen.

Blokhuis kondigde in december aan met een verbod te willen komen op het gebruik van lachgas als roesmiddel. In zijn huidige voorstel wordt voor “eigenlijk gebruik” van lachgas, door bijvoorbeeld de auto-industrie, banketbakkers en de zorg, een uitzondering gemaakt.

Het wetsvoorstel is vrijdag ‘in consultatie’ gegaan: tot half juli kunnen instellingen hun mening geven over het plan. Als de VVD het uiteindelijk steunt, kan Blokhuis rekenen op een meerderheid in de Kamer.

“Ik ga ervan uit dat er voldoende steun is”, aldus Blokhuis. “Zeker omdat er brede maatschappelijke steun is bij partijen die hiermee te maken hebben” zoals de politie en gemeentebesturen. “Éen iemand zal minder blij zijn: de lachgaskoning. Want het verkopen van lachgasballonnetjes op straat, dat is einde oefening.”

Het CDA pleit al langer voor een verbod, en is blij dat het wetsvoorstel er nu is. “Lachgas is een maatschappelijk drugsprobleem geworden met gezondheidsschade, een grote toename van verkeersongevallen en overlast op straat”, zegt Kamerlid Anne Kuik.

Coalitiepartij D66 ziet niets in een verbod. “Lachgas in de Opiumwet plaatsen is een aanpak waarvan we al 100 jaar weten dat hij niet werkt. Het criminaliseren en verbieden van lachgasgebruik zal juist voor veel ellende zorgen. Wij willen inzetten op wat wél werkt: preventie, handhaven en aanpakken van de overlast”, zegt Antje Diertens.