Kritiek Brussel op ‘Nederlandse’ vaccinalliantie

EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) roept Nederland, Duitsland, Frankrijk en Duitsland op hun samenwerkingsverband om snel toegang te krijgen tot een vaccin voor Covid-19 opzij te zetten en zich aan te sluiten bij de inspanningen van de Europese Commissie. De commissie heeft volgens haar de “overweldigende steun” van de EU-lidstaten gekregen vrijdag om namens allen te gaan onderhandelen met farmaceutische bedrijven over de aanschaf van veelbelovende vaccins die er nog niet zijn. De zogeheten Inclusieve Vaccin Alliantie van de vier landen waaronder Nederland zou het initiatief van de commissie ondermijnen.

Het dagelijks EU-bestuur kreeg volgens Kyriakides het groene licht van de meerderheid van de EU-ministers van Volksgezondheid tijdens een videoconferentie om voor 2,4 miljard euro koopcontracten voor vaccins te sluiten. Brussel aast op 300 tot 600 miljoen doses. Ze riep lidstaten op parallelle initiatieven te staken. “Het gaat hier om samenwerking, niet concurrentie.”

Den Haag maakte vorige week bekend met de drie andere landen te gaan optrekken in de onderhandelingen over de ontwikkeling en productie van coronavaccins. Zo hopen ze zo goed en snel mogelijk toegang te krijgen tot een effectief vaccin, als dat eenmaal beschikbaar is. Andere landen zijn welkom zich bij de samenwerking aan te sluiten, liet het ministerie van Volksgezondheid (VWS) toen weten, evenals dat de vier willen samenwerken met de Europese Commissie.