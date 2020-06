Oerol draait warm met digitale editie

Ook Oerol gaat digitaal. Want, zegt de organisatie, “ondanks het coronavirus kruipt het bloed waar het niet gaan kan”. Het theater- en muziekfestival wordt jaarlijks in juni gehouden op Terschelling. Maar omdat liveoptredens op het Waddeneiland dit jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, heeft de organisatie een alternatief onlineprogramma samengesteld onder de titel Het Imaginaire Eiland.

Deze vrijdag start de warming-up; vanaf 12.00 uur staat het complete programma online. Maandag gaat Oerol dan live tot en met vrijdag 19 juni. “Vanaf maandag 15 juni zijn we vijf dagen lang in de lucht. Samen met makers is opnieuw een actueel programma samengesteld dat grotendeels virtueel plaatsvindt. Waar je je ook bevindt: je beleeft het eiland, net als altijd, door de ogen van de makers en het eilandgevoel zal nooit ver weg zijn!”

Elke dag is anders, belooft de organisatie, en heeft een thema zoals Toekomstbouwers, Blikverruimers en No man is an island. Er zijn livevoorstellingen, maar ook programmaonderdelen die op elk moment te zien of te horen zijn. “We hebben doe-projecten (‘lekker bezig’) en interactieve projecten. Podcasts en zoommeetings. Kleurplaten en meet & greets. En voor de kids: ‘Family Time’.”