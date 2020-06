Rutte: erken geschiedenis en leg plussen en minnen uit

Premier Mark Rutte vindt dat mensen met elkaar in gesprek moeten over omstreden zaken in de geschiedenis in plaats van beelden te bekladden. “We moeten erkennen dat onze geschiedenis onze geschiedenis is en daarin zitten allemaal plussen en minnen. En als bepaalde beelden herinneringen oproepen of refereren aan delen van onze geschiedenis waar we nu misschien minder trots op zijn, dat moet je dát met elkaar bespreken”, zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte vindt het beter om deze verschillende aspecten te benoemen en uit te leggen, zoals nu al gebeurt in musea en andere plekken. “Je kunt niet de geschiedenis wegwerken. Je kunt niet zeggen, haal het beeld weg, gooi het in het IJsselmeer en dan bestaat die geschiedenis niet meer. Erken die geschiedenis en praat er met elkaar over”, zei Rutte, die zelf historicus is.

De premier reageerde op activisten die de afgelopen dagen op verschillende plekken onder meer standbeelden hebben beklad.