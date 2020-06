Suriname vraagt Nederland steun bij Covid-19 crisis

De Surinaamse regering heeft Nederland ondersteuning gevraagd bij de aanpak van de Covid-19 uitbraak in Suriname. Nederland zal nu inventariseren op welke manier hulp geboden kan worden. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag aan het ANP bevestigd.

Behalve de hulp die mogelijk vanuit de Nederlandse regering komt, zijn er in Suriname en in Nederland verschillende acties op touw gezet om geld en/of medische benodigdheden te kopen en naar Suriname te brengen. Zo hebben Surinaamse artsen ook een beroep gedaan op hun collega’s in Nederland om medische spullen te sturen. Het gaat dan onder andere om persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook medicijnen en apparatuur.

Sinds eind mei is er in Suriname sprake van een tweede serieuze corona-uitbraak. Vrijdag stond de teller op 187 positief geteste personen, waarvan 175 actieve gevallen, en drie mensen zijn aan het virus overleden. De vrees bestaat dat als de situatie verslechtert, de medische sector in Suriname het niet aan kan. Daarom zijn er in de afgelopen maanden in Suriname al verschillende acties gevoerd om geld in te zamelen om spullen te kopen. Dit heeft ruim een miljoen euro opgeleverd.

Het Surinaamse bedrijfsleven is de trekker van de actie die wordt uitgevoerd door de stichting Su4Su. Sinds vrijdag heeft Su4Su ook in Nederland een campagne gelanceerd om donaties te verzamelen. De verwachting is dat in Nederland ook een miljoen euro kan worden opgehaald.

De meeste spullen zullen in Nederland gekocht worden en met de KLM naar Paramaribo gaan. Een eerste vracht is vrijdag vertrokken. De Nederlandse regering had vorige week al tien beademingsapparaten toegezegd. Deze zullen naar verwachting volgende week naar Suriname gaan.