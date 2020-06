Vier jaar gevangenisstraf voor ontucht in gezin Enschede

Een 29-jarige man is vrijdag veroordeeld voor ontucht met twee minderjarige kinderen uit een gezin uit Enschede en het maken en bezitten van kinderporno. De rechtbank in Almelo legde hem vier jaar cel op, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Hij is vrijgesproken van ontucht met een derde kind uit het gezin.

De rechtbank rekent hem het misbruik zwaar aan. De man wist dat hij zich seksueel aangetrokken voelde tot jonge kinderen maar zocht hier geen hulp voor. Hij werd leider bij de scouting en was van plan om op een buitenschoolse opvang te gaan werken. Hij wist zich als vriend binnen te praten bij een kwetsbaar Enschedees gezin. De jonge kinderen werden gedeeltelijk aan zijn zorg toevertrouwd, terwijl hij wist dat hij de verleiding niet zou kunnen weerstaan en dat zijn handelingen strafbaar waren.

​Naast de celstraf moet deze man zich laten behandelen en moet hij begeleid gaan wonen. Ook krijgt hij een verbod om met minderjarigen seksueel getint te communiceren.