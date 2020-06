Park Soestdijk deze zomer twee dagen per week open

Paleis Soestdijk opent deze zomer tijdelijk de deuren van het park voor het publiek. In juli en augustus gaat het park op woensdagen en vrijdagen open, laat directeur Frans van der Avert weten.

De openstelling is volgens Van der Avert ingegeven door het feit dat veel mensen door de coronamaatregelen hun vakantie in Nederland zullen doorbrengen. “Door de openstelling van het park verwachten wij bij te kunnen dragen aan de behoefte voor een fijne dag in de natuur tegen een prachtig, historisch decor”.

Wie een kaartje heeft, kan in het park de monumentale Watertoren uit 1680 en het Speelhuisje van de voormalige prinsesjes bezichtigen. In de Oranjerie kunnen bezoekers kennismaken met de toekomst van Paleis Soestdijk. Dat wordt de komende jaren gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming, als podium voor de innovatieve maak- en kennisindustrie. De gemeenteraad van Baarn neemt half juli een beslissing over het bestemmingsplan.