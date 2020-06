Geen nieuwe besmettingen bij verpleeghuizen bezoekersproef

In de eerste verpleeghuizen die in beperkte vorm bezoekers mochten ontvangen, zijn geen nieuwe coronabesmettingen aangetroffen. Dat blijkt uit een evaluatie van de eerste tientallen locaties die de afgelopen tijd open gingen voor bezoek.

De evaluatie is naar zorgminister Hugo de Jonge gestuurd, bevestigt zijn ministerie na berichtgeving door de NOS. In het verslag staat wel dat de regeling lastig uit te voeren is en de angst voor nieuwe besmettingen onder personeel niet wegneemt. De 26 locaties die vanaf 11 mei meedoen aan een pilot en 50 andere verpleeghuizen die sinds eind mei bezoek mogen ontvangen zijn geƫvalueerd.

Vanaf maandag mogen bewoners van verpleeghuizen meerdere bezoekers ontvangen, mits ze coronavrij zijn en voorbereid zijn op bezoek. Op minder dan 100 van de 2500 locaties is nog een coronabesmetting, laat het ministerie weten. Het kabinet kondigde in maart aan dat verpleeghuizen dicht moesten voor bezoek. Het coronacirus greep genadeloos om zich heen in verpleeghuizen. Ouderen zijn extra kwetsbaar voor het virus.