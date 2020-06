Raffinaderij ExxonMobil getroffen door stroomstoring

Op het terrein van raffinaderij ExxonMobil in de Rotterdamse haven is in de nacht van zaterdag op zondag een grote stroomstoring ontstaan. Als gevolg daarvan is de raffinaderij stilgelegd en wordt er afgefakkeld.

Affakkelen is een voorzorgsmaatregel in de industrie om producten te verbranden wanneer het productieproces plotseling moet worden stilgelegd. De DCMR Mileudienst Rijnmond zegt dat dit mogelijk overlast kan geven. Zo zijn er van veraf grote vlammen zichtbaar. Diverse brandweervoertuigen zijn uit voorzorg ter plaatse.