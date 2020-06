Artsen: kind met snottebel kan gewoon naar de opvang

Het is niet nodig dat kinderdagverblijven ieder kind met een snottebel, een loopneus of een kuchje naar huis sturen, of dat ze niet naar de opvang mogen worden gebracht. Kleine kinderen hebben vaak dergelijke klachten en de risico’s dat ze andere kinderen ziek maken zijn “acceptabel laag”, zeggen de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding (NVIB) en AJN Jeugdartsen Nederland.

De twee medische verenigingen roepen op om de landelijke regels, waar kinderdagverblijven zich aan houden, te veranderen. Als een kind niet naar de opvang kan, is dat niet goed voor zijn of haar ontwikkeling, zeggen de NVIB en AJN. Bovendien moeten ouders van een snotterig kind thuisblijven, wat niet goed is voor de economie.

Volgens de organisaties worden de laatste tijd opvallend veel baby’s, dreumesen en peuters getest op het coronavirus. Dat gebeurt niet omdat een arts zegt dat het nodig is, maar zodat ouders na een negatieve test het kindje weer naar de opvang kunnen laten gaan. “De test zelf is voor kinderen op zijn minst onaangenaam tot soms zelfs traumatiserend”, aldus de NVIB en AJN. Ze stellen ook dat de tests weinig toevoegen aan de strijd tegen de corona-uitbraak en dat de testcapaciteit op andere plekken harder nodig is.

De groepen stellen voor om kinderen alleen te weren van de opvang wanneer een volwassene uit de directe omgeving mogelijk het coronavirus heeft. Als de test van de volwassene negatief is, zou het kind weer naar de opvang kunnen. Bovendien opperen ze om 0- tot 4-jarigen alleen te testen wanneer ze niet alleen verkouden zijn, maar ook koorts hebben.