Eurovisiesongfestival volgend jaar op 18, 20 en 22 mei

Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam is volgend jaar in de derde week van mei. De twee halve finales staan gepland op 18 en 20 en de grote finale op 22 mei. Dat maakte de organisatie van NPO, NOS en AVROTROS bekend.

De 65e editie van het evenement stond dit jaar gepland van 12 tot en met 16 mei, maar kon door de uitbraak van het coronavirus niet doorgaan. De komende maanden kijkt de organisatie welke elementen van de afgelaste editie meegaan naar 2021.

“Het decor gaat mee naar volgend jaar, want dat stond al klaar”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. “Verder hangt veel natuurlijk af van wat tegen die tijd ├╝berhaupt kan, van de beschikbaarheid van alle betrokkenen en van wat past bij de nieuwe tijdgeest.”

Rotterdam Ahoy liet al eerder weten dat de hal weer beschikbaar is. En ook de artiest die Nederland dit jaar zou vertegenwoordigen, Jeangu Macrooy, is er weer bij. In ieder geval zeventien andere landen van de 41 deelnemers sturen ook dezelfde kandidaat. Volgens het songfestivalreglement moeten ze wel een nieuw liedje insturen.

Tickethouders hebben enkele weken geleden al de mogelijkheid gekregen om hun kaartje in te leveren. Dat deed slechts 4 procent. Nu de data bekend zijn, kunnen fans die niet kunnen tot volgende week vrijdag opnieuw hun geld terugvragen.