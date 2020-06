‘Horeca mag anderhalve meter niet laten versloffen’

Na twee weken van voornamelijk waarschuwen, gaan de burgemeesters in het hele land strenger optreden als klanten in de horeca zich niet aan de coronaregels houden. Dat zei burgemeester Hubert Bruls maandag na afloop van het beraad van de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s. “Als stelselmatig niet aan de basisregel – anderhalve meter afstand – wordt gehouden, treden wij als overheid op. Afstand houden is cruciaal om het coronavirus letterlijk van je lijf te houden”, aldus Bruls die voorzitter is van het beraad.

Hij benadrukt dat boetes alleen worden uitgedeeld in horecabedrijven waar bijvoorbeeld al een aantal avonden is gewaarschuwd dat mensen te dicht op elkaar staan. Niet alleen de ondernemers, maar ook de klanten die zich fout gedragen, krijgen dan een boete. De uiterste maatregel is sluiting. “We treden niet bij elk wissewasje op, maar we gaan wel consequent zijn.”

Eerder liet de burgemeester van Nijmegen weten alleen bij excessen te handhaven. “Wij zien dat het voor mensen steeds moeilijker wordt om afstand te bewaren. Wij horen dat vanuit heel het land, van noord tot zuid en van oost naar west. We kunnen zo niet doorgaan. De basisregel mogen wij niet laten versloffen”, stelt Bruls na “twee weken ervaring”.