In komende tien jaar moeten 845.000 nieuwe huizen gebouwd worden

Tussen 2020 en 2030 moeten er 845.000 woningen gebouwd worden. Maar zelfs als dat gebeurt, blijft Nederland kampen met een woningtekort. In 2035 hoopt het kabinet dat terug te hebben gebracht naar 2 procent van de woningvoorraad. Nu is er een tekort van 4,2 procent, of 331.000 woningen.

Er bestaan al plannen voor de bouw van 837.000 woningen, meldt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in de Staat van de Woningbouw. Ze geeft daarbij wel een waarschuwing: gemiddeld valt bijna een derde van de plannen nog af.

Dit jaar worden naar verwachting maar 55.000 woningen gebouwd, veel minder dan de 75.000 per jaar die het kabinet eigenlijk ambieert. Dat komt vooral door de stikstofproblemen en de strenge regels rond de chemische stoffen PFAS en een tekort aan bouwlocaties. Volgend jaar worden naar verwachting slechts 50.000 woningen gebouwd. In het jaar erop herstelt de bouw zich weer wat, verwacht Ollongren.