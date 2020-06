Meer antistoffen gevonden die misschien werken tegen corona

Amsterdamse onderzoekers denken twee stoffen gevonden te hebben die misschien kunnen helpen in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat om antilichamen die zijn aangetroffen in het bloed van Amsterdammers die zijn genezen van het virus. Volgens onderzoeksleider Marit van Gils zijn de antistoffen “honderd keer sterker dan de antistoffen die er lagen”.

De antistoffen kunnen pas op de markt worden gebracht als ze zijn getest, eerst bij proefdieren en daarna op mensen. De onderzoekers hopen dat de eerste proeven op mensen na de jaarwisseling kunnen beginnen. Bovendien blijven ze het bloed van ex-patiƫnten bestuderen om te kijken of ze nog meer antistoffen kunnen vinden.

Onderzoekers uit Utrecht en Rotterdam hadden eerder een andere antistof gevonden. Die stof werkte tegen SARS, een dodelijke ziekte die begin deze eeuw rondging. SARS is de ‘oudere broer’ van het nieuwe coronavirus. Bij tests in het lab bleek de antistof het coronavirus onschadelijk te kunnen maken. Verdere experimenten moeten duidelijk maken of de stof ook bij mensen werkt tegen het coronavirus en of dit op de markt kan worden gebracht. Daarvoor werken ze samen met de Amerikaanse farmaceut Abbvie.