‘Ook thuiswonende ouderen zijn eenzaam door coronacrisis’

Niet alleen bij ouderen in verzorgingstehuizen is eenzaamheid flink toegenomen sinds de coronamaatregelen. Ook thuiswonende ouderen kampen met dit probleem. Dat melden de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Gent op basis van een onderzoek onder 2011 Nederlanders en 3480 Vlamingen.

Zo’n 60 procent van de thuiswonende ouderen mist mensen om zich heen en meer dan de helft ervaart een gevoel van leegte. Bij een derde van de deelnemers is vooral het contact met vrienden en kennissen afgenomen tijdens de quarantainemaatregelen. Ook blijkt ongeveer één op de vijf veel minder contact te hebben met de kleinkinderen of met de buren.

Er is ook positief nieuws. Bij circa 30 procent van de 60-plussers is het contact met de eigen kinderen juist toegenomen en een op de acht heeft ook meer contact met de kleinkinderen. Ook zijn 60-plussers creatief in het onderhouden van hun sociale contacten. Veel ouderen telefoneren en mailen vaker en bijna de helft is meer gaan beeldbellen in de coronaperiode. Slechts 26 procent van de Nederlandse ouderen heeft de weg naar beeldbellen nog niet gevonden.