Aantal coronapatiënten op ic’s gedaald

Na drie dagen van toename is het aantal coronapatiënten op de intensive care dinsdag gedaald. Intensivisten behandelen momenteel 78 patiënten, negen minder dan op maandag. “Dat is gunstig. Dat is het gevolg van een laag aantal nieuwe besmettingen, los van lokale kleine uitbraken”, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De ic’s behandelen 570 mensen met andere aandoeningen, vijftig meer dan op maandag. Dat betekent dat de intensive cares in totaal 648 mensen behandelen.

Op de verpleegafdelingen van de ic’s liggen 280 coronapatiënten, eentje minder dan op maandag.