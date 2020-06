Dit zijn de top 3 banen in de zorg

Werk je zelf in de zorg en wil je weten of jouw baan in de top 3 banen staat? Of wil je juist nu de overstap maken naar de zorg en ben je benieuwd naar deze banen? Wij hebben een top 3 banen in de zorg op een rijtje gezet.

Een ding is zeker, je moet stevig in je schoenen staan om in de zorg werkzaam te zijn. Binnen de functies die in de top 3 staan, is enorm veel variëteit te vinden. Zo kun je voor verschillende doelgroepen aan het werk of je juist richten op één specifieke doelgroep.

Verpleegkundige

Op nummer 1 staat verpleegkundige. In de rol van verpleegkundige ben je voornamelijk bezig met het verzorgen van een ander persoon. Dit kan zijn in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Je stelt met je collega’s een zorgplan op en zorgt ervoor dat de persoon een goede behandeling krijgt. Het is een uiteenlopende rol waarbij je vele handelingen per dag verricht. Het is van belang dat je geduld hebt en houdt van aanpakken.

Activiteitenbegeleider

De naam zegt het eigenlijk al, als activiteitenbegeleider begeleid jij mensen tijdens een activiteit. Wat deze activiteit is kan enorm variëren. Het ligt er maar net aan waar je komt te werken. Je kunt denken aan een bejaardentehuis of een verslavingskliniek bijvoorbeeld. Of wat dacht je van een instituut voor moeilijk opvoedbare kinderen? Het is net waar je de uitdaging ziet en aan wilt gaan.

Operatieassistent

Een operatieassistent heeft, net als de andere banen, een belangrijke functie. Je ondersteunt de arts bij het uitvoeren van operaties. Je zorgt dat alles netjes klaar ligt, je reikt eventueel gereedschap aan en je houdt de patiënt in de gaten. Ook is een belangrijk onderdeel dat je de patiënt geruststelt. Mensen kunnen nogal zenuwachtig zijn voor of na de operatie. Aan jou de taak om de angst/zenuwen weg te halen.

Werken in de zorg is een grote uitdaging en je moet stevig in je schoenen staan. Maar het is ook een fantastische manier om iets bij te dragen aan het leven van een ander. Je zult er veel energie uithalen. Als je zelf wilt werken in de zorg, kun je kijken of er iets voor je bijzit.