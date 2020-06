Dit moet je weten over reizen naar het buitenland

Reizen naar een aantal landen buiten Europa wordt misschien toch nog mogelijk deze zomer, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse zaken. Sinds deze week is het negatief reisadvies voor zestien landen in Europa opgeheven. Hoewel de meeste mensen in Nederland blijven deze zomer, is er ook een groot deel die wel de grens overgaat naar bijvoorbeeld Frankrijk of Kroatië. En als het even meezit, kunnen we in het najaar ook weer tot ver buiten Europa met vakantie. Kortom, het Nederlandse reizigersbloed blijft stromen.

Van code oranje naar code geel

België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Tsjechië en Zwitserland; we mogen er weer naartoe. Spanje opent haar grenzen vanaf 21 juni. Alleen van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken lijkt het erop dat die voorlopig het oranje reisadvies houden. Deze week zijn van we code oranje naar code geel gegaan. Dat betekent dat reizen zonder noodzaak naar de hierboven genoemde zestien landen vanaf deze week weer kan.

Straks ook weer buiten Europa

Veel mensen blijven dus in Nederland of Europa deze zomer, maar ook landen buiten Europa zullen binnenkort weer opengaan voor toeristen, zoals Cambodja. Nu steeds meer internationale vliegvelden hun landingsbanen weer openen en de vluchten vanaf half juni langzaamaan weer opstarten, kunnen reislustige Nederlanders weer plannen gaan maken voor het najaar.

Extra voorbereiding

Reizen in coronatijd vraagt om extra voorbereiding. Het ministerie adviseert om niet naar een land te gaan zonder je erin te verdiepen. Dit geldt zowel voor Europese landen als voor landen buiten Europa. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de actualiteiten en wat de maatregelen zijn rondom corona. Neem een land als Cambodja, waar het toerisme het afgelopen decennium enorm is gegroeid. Door het coronavirus is de toeristensector volledig ingestort, maar dat zal stap voor stap weer aantrekken. Een ding is zeker: het zal er een stuk rustiger zijn dan normaal als je van plan bent om hier in het najaar naar toe te gaan.

Cambodja

Je hebt, net als voor een aantal andere landen buiten Europa, een visum nodig voor Cambodja. Een visum Cambodja kan je eenvoudig online aanvragen en duurt een aantal minuten per reiziger. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je paspoort nog minimaal zes maanden geldig is als je het land binnenkomt. De totale kosten bedragen 59,95 euro per persoon.

Check check dubbelcheck

Of je nu binnen Europa blijft of straks buiten Europa met vakantie gaat, een aantal zaken zijn belangrijk. Allereerst dat je goed verzekerd met vakantie gaat en checkt hoe het zit in een land waar code geel of oranje geldt. Wat is de dekking van je verzekering en wat gebeurt er als je toch corona krijgt? Als je van plan bent om met de auto op reis te gaan, is het goed om te weten dat je bij sommige landen bij de grens de boeking van je accommodatie moet kunnen aantonen, of een speciaal toegangsformulier, of een gezondheidsverklaring. Elk land heeft zijn eigen voorwaarden. Check ook de campings en accommodaties voor vertrek om te kijken wat voor beperkingen ze hebben in verband met de maatregelen. Ga je vliegen?