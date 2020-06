Helft van de Nederlanders staat nog niet in het Donorregister

Ruim de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder had zich begin dit jaar nog niet geregistreerd in het Donorregister. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanwege de nieuwe Donorwet worden zij vanaf eind dit jaar automatisch in het register opgenomen met de vermelding dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie.

Het aantal mensen dat registreert of zij hun organen willen doneren na hun overlijden en onder welke voorwaarden nam in 2019 wel meer toe dan in de jaren daarvoor. Op 2 januari jongstleden waren 6,9 miljoen mensen opgenomen in het Donorregister, 556.000 meer dan een jaar eerder. Het percentage dat nog geen keuze heeft gemaakt is het hoogst bij mensen die jonger zijn dan 30 of ouder dan 70.

Op 1 juli wordt de nieuwe Donorwet van kracht. Die regelt dat mensen die niet in het register staan, hierin worden opgenomen met de notitie dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie. Dat zal in de praktijk pas vanaf 1 september gebeuren. Wie dan nog niet in het donorregister staat, wordt eerst tweemaal per brief verzocht om dat alsnog te doen. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) besloot eerder om Nederlanders langer de tijd te geven om hun keuze te maken. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus kwam hij op zijn ministerie handen tekort om mensen voor te lichten over de nieuwe wet en hen ertoe te bewegen een keuze te maken.

Begin dit jaar gaf 55 procent van de mensen met een registratie in het Donorregister geheel of gedeeltelijk toestemming om hun organen en weefsels te doneren na hun overlijden. Nog eens 11 procent laat de keuze aan nabestaanden of een aangewezen persoon. De rest geeft geen toestemming voor donatie. Deze laatste groep groeide het afgelopen jaar het meest.