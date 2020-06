Man betrapt met ruim 6000 euro aan nieuwe postzegels in auto

In de auto van een 34-jarige man uit Dordrecht is dinsdagavond in het Zeeuwse Kruiningen een grote hoeveelheid nieuwe postzegels gevonden. De waarde ervan bedraagt zeker 6000 euro, meldt de politie. De man kon geen goede verklaring geven voor de aanwezigheid van de zegels en is aangehouden.

Een agent zag rond 20.45 uur dat de man op een carpoolplaats aan de Weihoek een lekke band aan het vervangen was. Bij controle bleek hij een bekende van de politie te zijn.

De man zit nog vast en wordt woensdag verhoord. De politie is op zoek naar de eigenaar van de postzegels. Mogelijk zijn ze afkomstig uit een winkel, aldus de politie.