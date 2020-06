Meldpunt voor huurders die in knel komen door coronacrisis

Huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen opbrengen en hiervoor geen gehoor vinden bij hun verhuurder, kunnen dat vanaf heden melden bij een registratiepunt. Ze kunnen daarvoor terecht bij de Huurcommissie, via internet of telefonisch (070-3754300).

Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die zo te weten wil komen hoeveel huurders in de problemen komen. Op basis daarvan kan minister Kajsa Ollongren mogelijk aanvullende maatregelen nemen, zo heeft ze in de Eerste Kamer aangekondigd. Uit enquĂȘtes bij verhuurdersorganisaties blijkt dat tot nu toe 0,5 tot 2 procent van de huurders aan de bel trekt vanwege problemen door de coronacrisis. De koepels vertegenwoordigen 80 procent van de sociale en vrije huursector.

De minister ligt overhoop met de senaat, omdat ze weigert de algemene jaarlijkse huurverhoging per 1 juli stop te zetten. Ollongren wil maatwerk voor alleen die mensen die in de knel komen, zoals een opschorting of tijdelijke verlaging van hun huur. Ze ging niet in op twee moties van een meerderheid in de senaat en kreeg dinsdag een motie van afkeuring erbij. Volgende week stemt de Eerste Kamer, waar de coalitiepartijen in de minderheid zijn, over deze motie.

De Huurcommissie zal de gegevens registreren en analyseren. De commissie zal de weigerachtige verhuurders om een reactie vragen, maar er niet inhoudelijk op doorgaan. Het registratiepunt blijft vooralsnog tot en met september bestaan.