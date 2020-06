Nederlandse kermisexploitanten bouwen geen pretparken

Nederlandse kermisexploitanten zijn vooralsnog niet van plan om eigen pretparken te bouwen, zoals hun collega’s in Duitsland doen. De kermisbouwers willen eerst de uitspraak van de rechter afwachten in het kort geding dat woensdag in Den Haag diende.

Tijdens deze zitting is besloten te wachten op eventuele versoepelende maatregelen van de overheid volgende week. Mochten die er niet komen, dan doet de rechter alsnog uitspraak.

Volgens Jan Boot van de Nederlandse KermisBond is het bouwen van omheinde pretparken aan de rand van de stad bovendien een kostbare zaak, omdat er allerlei voorzieningen moeten komen, zoals hekken, toiletten en gelegenheden om handen te wassen. Ook zouden bezoekers dan van te voren een kaartje moeten kopen.

“Het idee is wel geopperd, maar het zou een grote grote financiĆ«le aanslag zijn voor de branche”, aldus Boot. “Bovendien tast je dan het karakter van de kermis aan. Die hoort thuis in het centrum en niet aan de rand van de stad.”