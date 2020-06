Amerikaan voor rechter voor ontvoering meisje Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam behandelt donderdag de strafzaak tegen de 50-jarige James B. De Amerikaan wordt onder meer verdacht van het seksueel misbruiken en ontvoeren van een destijds 12-jarig meisje uit Rotterdam in een hotel in de stad. Het was de vraag of de zaak wel door kon gaan, B. is namelijk terminaal ziek en zou niet lang meer te leven hebben.

Tijdens de laatste voorbereidende zitting, begin mei, besloot de rechter dat de verdachte terug naar zijn thuisland mocht. De rechtbank bepaalde dat er sprake is van een “heel bijzondere situatie”, daarom weegt zijn belang om terug te keren naar de VS zwaarder, aldus de rechter. Het is de bedoeling dat hij zijn zaak via een videoverbinding gaat bijwonen.

B. kwam eind juni vorig jaar op Schiphol aan en reisde door naar Rotterdam waar hij het meisje ontmoette op het treinstation. Hij gaf haar de sleutel van een hotelkamer in het Hilton waarna ze er twee dagen verbleven. Tijdens de vermissing werd een Amber Alert uitgedaan. De politie trof daarna het tweetal in de hotelkamer aan. De verdachte ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt.

De twee kenden elkaar via een onlinepaardenspel, dat de dochter van B. ook speelde. Zijn dochter en haar moeder wonen in Nederland.