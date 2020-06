Bioscopen bieden meer films over mensen van kleur aan

De Nederlandse bioscopen vertonen vanaf donderdag drie recente films waarin verhalen worden verteld vanuit het perspectief van mensen van kleur. Door het oplaaien van de Black Lives Matter-beweging de afgelopen weken is er veel vraag naar bioscoopfilms over dit thema, meldt distributeur WW Entertainment.

Het gaat om het romantische drama Queen & Slim, de protestfilm Selma en roadmovie Green Book, die twee jaar geleden een plank vol Oscars won. De titels zijn in vele tientallen zalen door heel Nederland te zien.

Queen & Slim vertelt over twee zwarte tieners (Daniel Kaluuya en Jodie Turner-Smith) die tijdens hun eerste Tinder-date worden aangehouden door een racistische witte agent. De confrontatie heeft een dodelijke afloop en het tweetal besluit samen op de vlucht te slaan. Ondertussen gaat het filmpje van de dubieuze arrestatie viral en zorgt voor een kettingreactie in het land.

Selma en Green Book zijn allebei films die op waargebeurde verhalen zijn gebaseerd. Selma van Ava DuVernay vertelt over de protestmarsen die Martin Luther King in 1965 in Alabama organiseerde om te ijveren voor stemrecht voor zwarte Amerikanen. Green Book gaat over een zwarte pianist (Mahershala Ali) die een racistische chauffeur (Viggo Mortensen) inhuurt voor zijn tournee door het zuiden van de VS.