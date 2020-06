De leukste uitjes en cadeau tips voor Vaderdag

Deze zondag worden alle vaders in Nederland in het zonnetje gezet. Op Vaderdag wordt het met 20-23 graden heerlijk weer om eropuit te trekken, met name in de ochtend. Een uitje cadeau doen is natuurlijk altijd leuk, maar als je een cadeau wil dat uitgepakt kan worden, hebben we ook een aantal leuke cadeau tips op een rijtje gezet.

Een uitje cadeau

Als je van plan bent om een uitje te gaan doen, sta dan even stil bij wat je vader leuk vindt om te doen. Als je met het gezin op pad gaat, betrek de kinderen er dan bij en vraag hen wat zij denken dat hun vader leuk vindt om te doen. Door samen iets te gaan ondernemen, deel je een ervaring en heb je samen een herinnering. Zorg dat het een verrassing blijft, zet een grote kaart bij zijn ontbijtbord en zeg dat jullie als verrassing op pad gaan. Je kan ook een ui inpakken, dan krijgt hij letterlijk een uitje cadeau.

Het water op

Wat veel vaders leuk vinden, is om het water op te gaan, dus huur een zeilboot, een sloep, een kano of een waterfiets. Het is een fijne manier om iets van een plek te zien. Dit kan een stad als Amsterdam zijn met haar prachtige grachten, maar een boot huren kan uiteraard ook op andere wateren. Neem een picknickmand mee en ga bijvoorbeeld naar de Biesbosch, De Loosdrechts Plassen, Tjeukemeer of de Kagerplassen bij Lisse.

Cadeau tips

Qua cadeaus zijn er uiteraard verschillende mogelijkheden, zoals shirts, die een ademende werking hebben. Met de warme zomer voor de deur een fijn cadeau en de meeste vaders dragen shirt onder hun overhemd. Zit vader of papa graag op de bank? Dan is de sofa organizer een leuk cadeau. Met deze gadget hoeft hij niet telkens opnieuw op te staan, maar kan hij alles bij elkaar leggen: telefoon, de afstandsbediening, leesbril, boek, snack en drankje. Een andere tip is een houten wereldkaart, die vrijwel in elke woonkamer of werkkamer past. De puzzelstukken zijn afzonderlijk te verven, dus kan hij zijn vorige en volgende reisbestemmingen ook nog een apart kleurtje geven.

Met het gezin op pad

Wil je met het gezin op pad? Dan kan je vanaf 1 juli 2020 naar De Spelerij in Dieren. Dan moet hij dus nog even wachten, maar dan ligt er een uitje in het verschiet. Hier kan er gespeeld en ontdekt worden, en is het mogelijk om zelf dingen te maken of iets technisch te bouwen in de Uitvinderij. Als je aanstaande zondag op pad wil, is Arnhem aan aanrader. Hier kan je een bezoek brengen aan het Nederlands Openluchtmuseum. Daarnaast kan je een kijkje nemen in de huizen van vroeger in het ‘Tilburgs straatje of naar de tentoonstelling ‘Heb je een vuurtje voor mij?’ Wat vaders zeker ook leuk vinden is het Nationaal Reddingmuseum in Den Helder. Hier leer je meer over het bestaan van de reddingsbrigade en kustwacht en kan de Heldentest gedaan worden. Ook zijn er historische boten en schepen.

Waarderen

Vergeet ten slotte niet je vader te waarderen op deze dag. Het is leuk om iets te kopen of te gaan doen, maar het is ook mooi om even een moment stil te staan en de tijd te nemen je eigen vader of de vader van je kinderen te waarderen. Dit komt er vaak niet van, dus daarom is het extra leuk om dit tijdens een heerlijk ontbijtje op bed te doen. Achter elke vader schuilt een geweldige man, die het net als wij allemaal fijn vindt om gewaardeerd te worden voor wie hij is.