Een persoon die bij demo op Dam was, besmet met coronavirus

Een persoon die de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 1 juni heeft bijgewoond, is besmet met het coronavirus. De GGD bevestigt een bericht op de website van RTL Nieuws. Volgens een woordvoerster had de betoger op het moment dat hij of zij bij het protest was nog geen klachten en dus geen anderen kunnen besmetten.

Ook is niet duidelijk of de bron van de besmetting op de Dam ligt, aldus de zegsvrouw. Dat de demonstrant het coronavirus heeft, kwam naar voren toen die zich liet testen vanwege klachten. Daarop heeft de GGD in het kader van het bron- en contactonderzoek gevraagd of de persoon op de Dam is geweest en dat bleek het geval.

Op de antiracismedemonstratie op de Dam kwamen veel meer mensen af dan vooraf was ingeschat. Daardoor kon er niet voldoende afstand worden gehouden volgens de coronaregels.