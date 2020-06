Genen bepalen mede hoe ziek je wordt van corona

Een erfelijke aanleg bepaalt mede hoe ziek iemand wordt na besmetting met het coronavirus. Bepaalde plekken in het DNA kunnen ervoor zorgen dat mensen bevattelijker zijn voor het virus. De ontdekking kan misschien helpen bij het vinden van een medicijn.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben meegedaan aan een internationale studie, die ook in Italiƫ en Spanje is uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn donderdag verschenen in het belangrijke wetenschapsblad New England Journal of Medicine.

Voor het Groningse onderzoek Lifelines was al het DNA beschikbaar van tienduizenden noorderlingen. Zij vullen elke twee weken een vragenlijst over hun gezondheid in. De onderzoekers kunnen de antwoorden vergelijken met het genetisch materiaal om patronen te zoeken.