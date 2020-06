Kamer schrikt van conclusie planbureaus dat armoede stijgt

In de Tweede Kamer is geschrokken gereageerd op de analyse van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de armoede in Nederland de komende jaren met een kwart zal toenemen als er geen maatregelen worden genomen. De partijen willen opheldering hierover van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken), bleek tijdens een debat over armoede en schulden.

Oorzaak van de toenemende armoede is volgens het CPB en SCP de jaarlijkse verlaging van de bijstand. Die is in 2011 ingezet en zal tot en met 2035 duren. Vooral de linkse partijen willen ervan af.

Het aantal mensen in armoede in Nederland schommelt nu rond de 1 miljoen. Zij moeten gedwongen keuzes maken tussen een adequate woning, voeding of kleding.