‘Mensen met beperking vergeten groep’

De meer dan 2 miljoen mensen met een beperking of chronische aandoening vormen een vergeten groep als het gaat om de versoepelingen van de coronaregels. Dat vindt de belangenorganisatie Ieder(in).

Veel chronisch zieken in risicogroepen sluiten zich op in huis, blinden en slechtzienden en mensen in een rolstoel kunnen zich niet goed houden aan 1,5 meter, aldus Ieder(in).

Uit een onderzoek in mei onder 2100 mensen met een beperking blijkt dat 45 procent last heeft van eenzaamheid en 40 procent van stress of psychische klachten. Het noodgedwongen uitstellen van medische behandelingen en afspraken geeft onrust, het uitblijven van het opstarten van de dagopvang werkt isolerend, stelt Ieder(in).

De organisatie wil actie van het kabinet. Zo moeten mensen met een beperking informatie krijgen over versoepeling van maatregelen die specifiek op hen is afgestemd. En er moeten speciale voorzieningen komen zodat mensen met gezondheidsrisico’s weer kunnen terugkeren naar werk, onderwijs en hun sociale leven, vindt de organisatie.