Minister: Docenten niet in weekend en avond aan het werk

Het is niet de bedoeling dat docenten in het middelbaar en hoger onderwijs ’s avonds of in het weekend gaan lesgeven, zegt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs). Eerder was er verontwaardiging over dat voornemen, maar volgens de minister is zij verkeerd begrepen.

“Het is juist erg onwenselijk om in de avonden en weekenden te werken, de werkdruk is immers al ontzettend hoog”, zegt Van Engelshoven. Ze wilde niemand hiertoe verplichten, maar wel de ruimte geven aan docenten die dat zelf willen. “Er waren praktijkdocenten en studenten die ook graag op zaterdag hun atelier wilden gebruiken. Ik wil hen natuurlijk niet belemmeren.”

De Kamer reageerde opgelucht op de reactie van de minister. Wel wilde SP-Kamerlid Peter Kwint weten of instellingen deze ruimte niet alsnog kunnen misbruiken om docenten buiten reguliere lestijden aan het werk te zetten. “Afwijken van de lestijden moet altijd vooraf worden besproken met de medezeggenschap”, aldus de minister.

Nu wordt er alleen les gegeven tussen 11.00 en 15.00 en na 20.00 uur. Zo wordt de drukte door studenten in het openbaar vervoer tijdens de spits beperkt. Volgens studentenorganisaties en onderwijsinstellingen zijn deze tijdvakken te beperkt om goed onderwijs te kunnen geven.