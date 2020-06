MOBIAN zet parkeerwereld op zijn kop: gratis parkeren in Amsterdam bij gebruik van een deelfiets

MOBIHUB Rembrandtpark in Amsterdam-West aan de Staalmeesterlaan voorziet in een voordelige, flexibele en gezonde manier van reizen met duurzaam karakter. Deze eerste mobiliteitshub van MOBIAN combineert het reizen per auto met een (elektrische) fiets of scooter. MOBIHUBS zijn beschikbaar voor bedrijven, bewoners en passanten. De combi van parkeren en fietsen vormt een veilig en snel alternatief voor het openbaar vervoer en verhoogt de leefbaarheid in Amsterdam.

Passanten parkeren gratis

Gratis parkeren in Amsterdam is vandaag de dag niet in te denken. De meeste tarieven in de stad beginnen bij 4 a 5 euro per uur, maar MOBIAN zet met haar disruptieve concept de parkeerwereld op zijn kop. Passanten die naar Amsterdam komen, parkeren de auto veilig en gratis bij MOBIHUB Rembrandtpark, waar de (elektrische) fiets of scooter al klaarstaat. De passant betaalt slechts voor de huur van de (elektrische) fiets of scooter. Zo parkeer je de auto gratis, pak je de fiets en kom je gemakkelijk en snel bij je favoriete restaurant of in het centrum.

Flexibiliteit voor bedrijven

Een zakelijk abonnement biedt medewerkers een flexibele manier van reizen: de auto parkeren en op de fiets het laatste stukje naar kantoor. Het voordelig abonnement is deelbaar en met de planningstool door meerdere (parttime) medewerkers te gebruiken zodat de parkeerplaats en mobiliteit maximaal bezet worden. Dat is eveneens praktisch in het kader van deels thuiswerken dat door het coronavirus in populariteit is toegenomen. Hierdoor betalen bedrijven enkel voor de uren dat medewerkers naar kantoor komen.

Betaalbaar voor bewoners

Het is voor bewoners in Amsterdam West niet gemakkelijk om een betaalbare parkeerplaats te vinden. Daarin brengt MOBIAN verandering met de vestiging van MOBIHUB Rembrandtpark. Bewoners hebben namelijk de mogelijkheid een goedkoop en maandelijks opzegbaar abonnement af te sluiten voor een parkeerplaats inclusief een fiets.

Contactloos gebruik

Het gebruik van MOBIHUB Rembrandtpark is eenvoudig door in de app een parkeerplek met fiets te reserveren. De app voorziet bovendien in het contactloos openen van de slagboom en biedt contactloos toegang tot de gewenste mobiliteitsvorm. Het particuliere en zakelijke abonnement kent alleen kosten tijdens de geparkeerde uren van de auto met gebruik van de fiets. MOBIAN levert met de combi van parkeren en fietsen een waardevolle bijdrage aan het toekomstbeeld om een autoluwe binnenstad te realiseren.

Van handjevol hubs naar uitbreiding in meer steden

MOBIAN start met een handjevol hubs in Amsterdam, maar daar blijft het niet bij. Het doel is om na het eerste succes meer hubs in Amsterdam te realiseren en ook uit te breiden naar andere steden.