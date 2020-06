Nederland en Athene eens over opvang kinderen op vasteland

Nederland en Griekenland zijn het eens over Nederlandse hulp bij de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers op het Griekse vasteland. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en haar Griekse collega’s hebben dat donderdag vastgelegd.

Spoed is geboden, benadrukken Broekers en de Grieken Giorgos Koumoutsakos (Migratie en Asiel) en Domna-Maria Michailidou (Sociale Zaken). Beide landen spannen zich naar eigen zeggen in om “zo snel mogelijk” onderdak voor de kinderen te regelen en te beginnen met de hulp bij het trainen van Griekse voogden die de kinderen onder hun hoede kunnen nemen.

Nederland regelt en betaalt de komende jaren voor zeker vijfhonderd alleenstaande minderjarige asielzoekers onderdak op het vasteland. Ze zijn daardoor niet aangewezen op de overvolle opvang op de Griekse eilanden, waar grote zorgen zijn over het coronavirus. Ook krijgen de Grieken hulp bij het opzetten van een voogdijsysteem naar Nederlands voorbeeld.

De afspraken met Griekenland zijn een delicaat coalitiecompromis. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie hadden liever gezien dat Nederland kinderen uit de kampen zou opnemen, maar Broekers en coalitiepartners VVD en CDA wilden daar niet aan.

Van snelheid – waar D66, CU en de linkse oppositie op aandringen – is volgens de Groene Amsterdammer nog weinig sprake. Voor de zomer komt er in ieder geval niets van de grond, hoorde het opinieblad van Griekse functionarissen. Volgens de SP had Broekers wel die indruk gewekt, al hield ze het in de Kamer steeds bij “op korte termijn”.

Nu de afspraken op papier staan, kan Broekers een hulporganisatie in de arm nemen om opvang te regelen. Eerder is daarvoor Movement On The Ground van Johnny de Mol genoemd.