Nederlandse huishoudens steeds energiezuiniger

Nederlanders zijn de afgelopen jaren steeds zuiniger geworden met energie. Tussen 2010 en 2018 zijn huishoudens gemiddeld 20 procent minder gas gaan stoken. Het elektriciteitsgebruik daalde met 15 procent, heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal berekend op basis van CBS-cijfers.

Woningen zijn steeds beter geïsoleerd en bijna alle huishoudens hebben tegenwoordig wel een zuinige hr-ketel om hun huis te verwarmen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor relatief warme of koude winters. Het gasgebruik om water te verwarmen voor douche en bad is volgens Milieu Centraal ongeveer gelijk gebleven.

Dat het stroomgebruik daalt heeft twee oorzaken: elektrische apparaten zijn zuiniger geworden en zonnepanelen zijn in opmars. In 2018 wekten zo’n 800.000 huishoudens zelf zonne-energie op. Dat is ruim 10 procent van het totale aantal woningen.

In 2018 gebruikten huishoudens gemiddeld 1269 kubieke meter gas en 2765 kilowattuur aan stroom. De verwachting is dat het energieverbruik verder zal dalen, aangezien nieuwbouwwoningen zeer goed zijn geïsoleerd en niet meer met gas, maar met warmtepompen of warmtenetten van warm water worden voorzien.