Werkstraf voormalige schooldirecteur Arnhem wegens verduistering

Een 47-jarige ex-directeur van een basisschool in Arnhem krijgt een werkstraf opgelegd van 140 uur. Volgens het Openbaar Ministerie is er voldoende bewijs dat hij in zijn functie als schooldirecteur ongeveer 26.000 euro heeft verduisterd. De werkstraf die het OM oplegt is een strafbeschikking, een straf zonder tussenkomst van de rechter.

De strafbare feiten zijn gepleegd tussen augustus 2012 en januari 2018. De man heeft bekend dat hij in die periode meermalen geld van de basisschool en de tussenschoolse opvang heeft gebruikt voor priv├ędoeleinden. Dat bedrag moet hij terugbetalen in de vorm van een schadevergoeding.