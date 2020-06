Willem Voogd gaat voor NPO oorlogsreis van oma maken

Willem Voogd gaat een vierdelige podcastserie maken voor de NTR en Radio 1 over de reis die zijn Russische oma in 1944 maakte door Europa om de liefde van haar leven terug te zien. De acteur is van plan om voor het project, dat de titel Baba heeft gekregen, van Odessa aan de Zwarte Zee naar IJmuiden te reizen en onderweg verslag te doen van zijn ervaringen. De opnames moeten komende zomer plaatsvinden, maakte de NTR donderdag bekend.

De oma van Voogd, Tatjana Stojanova, ontmoette zijn opa Pieter in 1942 in Odesssa waar hij in de haven gezonken schepen moest lichten. Ondanks dat hij tien jaar ouder is en in Nederland een vrouw en kinderen heeft, worden zij toch verliefd op elkaar. Pieter wordt eind 1942 teruggeroepen naar Nederland maar Tatjana blijft aan hem denken. Twee jaar later besluit zij een levensgevaarlijke reis door oorlogsgebied te ondernemen om hem in Nederland terug te kunnen zien.

De podcast bestaat niet alleen uit de eigen verhalen en ervaringen van Voogd, maar ook uit duiding van historici, gesprekken met zijn eigen vader, dus haar zoon. De acteur wil in zijn podcast Baba ook een link trekken naar het heden.