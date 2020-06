Amsterdam krijgt grootste skatepark van Nederland

In de nieuwbouwwijk Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost opent vrijdag het grootste skatepark van Nederland. De betongesmeerde baan van 3100 vierkante meter komt er op initiatief van de skatescene. Een feestelijke opening kan door de coronacrisis niet doorgaan, maar vanaf vrijdag kan iedereen er gebruik van maken.

Het skatepark, waar ook speeltoestellen, een trimbaan en vanaf volgend jaar sportvelden te vinden zijn, bestaat uit onderdelen in verschillende moeilijkheidsgraden en is daardoor geschikt voor beginners en gevorderden. Volgens sportwethouder Simone Kukenheim worden zogeheten urban sports steeds populairder onder jongeren. “Het mooie is dat het hierbij niet alleen gaat om het spel en het bewegen maar ook om de lifestyle eromheen. Daarnaast is het heel laagdrempelig: je hoeft geen lid te zijn van een vereniging. Je kunt het vrijwel overal beoefenen – op straten, pleinen, in parken: de stad is je podium. En nu dus ook in onze nieuwe Urban Sport Zone, de grootste van Nederland.”

De gemeente roept de gebruikers wel op zich te houden aan de coronamaatregelen en drukte te vermijden. Op drukke tijden is er een beheerder die een oogje in het zeil houdt.