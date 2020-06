Bedrijven hebben voor het eerst meer zonnepanelen dan huishoudens

Steeds meer bedrijven en particulieren plaatsen zonnepanelen op hun dak. Bedrijven doen dat het meest. Vorig jaar hadden bedrijven voor het eerst meer vermogen aan zonnepanelen opgesteld dan mensen bij hun eigen huis hadden gedaan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zonnepanelen worden lang niet alleen geplaatst in daarvoor speciaal ingerichte parken van energiebedrijven, vertelt een woordvoerder van het CBS. Ze zijn bijvoorbeeld ook te vinden op de daken van fabrieken en stallen. Dat wordt op allerlei manieren interessant gemaakt voor ondernemers. Zo worden boeren in sommige regio’s geholpen asbest van de staldaken te halen en daar meteen zonnepanelen te installeren. Vorig jaar hadden bedrijven 59 procent meer zonnepanelen opgesteld dan een jaar eerder, kijkend naar het vermogen. Bij huishoudens bedroeg de groei 39 procent.

Hoewel de woordvoerder spreekt van “robuuste groeicijfers”, is zonne-energie nog niet zo groot in Nederland. Vorig jaar was minder dan 1 procent van de gebruikte energie opgewekt met zonnepanelen.

De gemeente Midden-Groningen staat bovenaan als als het gaat om hoeveel vermogen aan zonnepanelen bedrijven hebben opgesteld. Dat komt omdat vorig jaar een groot zonnepark in gebruik werd genomen bij Hoogezand-Sappemeer. Ook in het Zeeuwse Borsele en het Drentse Emmen wekken bedrijven veel zonne-energie op.