ChristenUnie: onderzoek geloofsvervolging in Nederland

Het kabinet moet laten onderzoeken op welke schaal mensen in Nederland worden vervolgd en bedreigd vanwege hun levensovertuiging. Dat vindt althans de ChristenUnie, die hierover vragen stelt aan de minister van Justitie.

Aanleiding is onderzoek van de onderzoeksdienst van Amsterdam naar bedreigingen bij bekeringen of geloofsverlaten. Daaruit blijkt onder meer dat er bommeldingen zijn gedaan bij een kerk waar ex-moslims gedoopt werden. De onderzoekers hebben overigens niet kunnen vaststellen op welke schaal geloofsvervolging in de hoofdstad voorkomt.

Daarom moet het kabinet onderzoek laten doen naar de “aard en omvang” van bedreiging en geweld aan het adres van geloofsverlaters en bekeerlingen, vindt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. “In Nederland heb je vrijheid om te geloven en om niet te geloven. Het is onacceptabel als mensen worden bedreigd of mishandeld, omdat ze besluiten van geloof te veranderen”, zegt zij. “We mogen zulke diepe inbreuken op de godsdienstvrijheid en de vrijheid om niet te geloven in dit land niet toelaten.”

Ook de politie moet meer kennis in huis krijgen over dit onderwerp, stelt de kleinste coalitiepartij.