Den Haag verbiedt demonstratie tegen coronabeperkingen

Een geplande demonstratie tegen de coronamaatregelen van het kabinet zondag mag niet doorgaan. De gemeente Den Haag verbiedt het protest. De organisatoren willen op het Malieveld “een urenlang programma met bekende dj’s organiseren”. Aanvankelijk gingen ze uit van 100 deelnemers, maar nu zeggen ze 10.000 bezoekers te verwachten. Dat maakt het heel moeilijk om nog anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid en leidt bovendien tot een “vrees voor wanordelijkheden”, aldus de gemeente.

De organisatoren, die zichzelf Viruswaanzin.nl noemen, zijn onder meer tegen de anderhalvemeterregel. Ook claimen ze dat het coronavirus niet heel erg gevaarlijk is. Mensen als opiniepeiler Maurice de Hond, muzikant Ernst Jansz van Doe Maar, DJ Jean en dj Paul Elstak zouden bij het protest zijn.

“Het recht op demonstratie is een groot goed maar is niet ongelimiteerd. Het Malieveld is niet van elastiek. In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst”, verklaart de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Volgens de gemeente zou de demonstratie in feite een groot evenement worden. Evenementen zijn tot 1 september verboden.