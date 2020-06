Filmfonds komt met steun voor lopende producties en filmtheaters

Het steunplan voor de Nederlandse filmsector wegens de grote problemen als gevolg van de coronacrisis krijgt vorm. Concrete maatregelen voor de doorstart van opnames, het dekken van extra verzekeringskosten en het redden van kwetsbare filmtheaters zijn rond. Ook is er een extra potje om scenaristen en regisseurs aan te zetten nieuwe plannen te maken in deze lastige periode.

Dat heeft directeur Bero Beyer van het Nederlands Filmfonds bekendgemaakt. “We zijn er nog lang niet”, waarschuwt hij meteen. “Maar we hebben nu wel een goed beeld van de situatie en de eerste regelingen om als film- en televisiesector een doorstart te maken, hebben nu vorm gekregen. We willen vooral snel ruimte creĆ«ren voor iedereen om door te gaan.”

Veel Nederlandse film- en televisieproducties starten deze en de komende weken weer op met draaien, zoals de nieuwe Anne Frank-film van regisseur Ben Sombogaart, de romantische komedie Casanova’s en de jeugdfilm Misfit 3.

Het Filmfonds heeft een pot gemaakt waarmee de meerkosten kunnen worden gedekt die de doorstart volgens de coronarichtlijnen van de overheid met zich meebrengt. Eerder initieerde het fonds al een pot om de cast en crew van de grote producties die plots werden stilgelegd deels te compenseren voor het gebrek aan werk gedurende de corona-isolatie.

Daarnaast heeft het Filmfonds een tijdelijk garantieregeling in het leven geroepen om producenten te helpen als de opnames van een film of tv-serie vanwege corona moet worden stilgelegd. Een ander speerpunt in het extra coronabeleid is de hulp voor filmtheaters. “De kleine filmhuizen zijn van cruciaal belang voor onze sector”, beklemtoont Beyer. “Juist deze theaters hebben het nu zwaar, omdat zij vaak niet goed uit de voeten kunnen met de coronarichtlijnen. De zalen zijn vaak te klein om een normaal aantal bezoekers te kunnen verwelkomen nu.”