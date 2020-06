Musical Hello Dolly! helemaal gecanceld door coronacrisis

De musical Hello Dolly! keert niet terug in de Nederlandse theaters. Dat heeft productiehuis Medialane vrijdag bekendgemaakt. De grote productie is niet meer op te voeren met alle coronamaatregelen. Producent Iris van den Ende vreest dat het volgend jaar en volgend seizoen ook niet haalbaar is de voorstelling weer te gaan spelen.

Van den Ende heeft het besluit genomen “met heel veel pijn in het hart”. Zij beklemtoont dat Medialane zorg zal dragen voor cast en crew en de contractverplichtingen na wil komen.

De voorstelling, met in de hoofdrollen Simone Kleinsma en Paul de Leeuw, ging op 8 maart in première en is daarna één keer gespeeld voordat de coronacrisis uitbrak. Medialane heeft ruim twee jaar aan de voorstelling gewerkt. De voorstelling zou tot zomer 2021 spelen.