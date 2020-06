Ook MOJO beraadt zich op samenwerking met Johan Derksen

MOJO Concerts gaat kritisch kijken naar de samenwerking met Johan Derksen. De concertorganisatie regelt de programmering voor het Holland International Blues Festival, waar Derksen mede-organisator van is.

“Ook wij hebben kennisgenomen van de uitspraken van Johan Derksen. Voor de organisatie van Holland International Blues Festival doen wij de programmering en een deel van de productie. We zijn ons aan het beraden over onze positie en treden in overleg met de festivalorganisator”, schrijft MOJO op Twitter.

Johan Derksen raakte maandagavond flink in opspraak nadat hij vermeend racistische uitspraken deed over rapper Akwasi. Meerdere sponsoren van het programma Veronica Inside, waaronder TOTO en Bavaria, distantiëren zich van de uitspraken. Onder andere Albert Heijn heeft gezegd vooralsnog geen reclametijd meer te willen rondom het programma.

Café-restaurant Hofsteenge in Grolloo, waar het festival elk jaar plaatsvindt, laat weten dat Derksen niet voor commentaar bereikbaar is. De eigenaar van het etablissement laat weten volgend jaar gewoon weer beschikbaar te zijn als locatie voor het evenement.