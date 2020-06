Politie in Hoorn sommeert mensen het centrum te verlaten

In Hoorn, waar een demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen vrijdag uit de hand is gelopen, heeft de politie mensen gesommeerd het centrum te verlaten. Volgens de politie is hiertoe een noodverordening afgegeven door de gemeente.

De manifestatie was uit de hand gelopen toen tegenstanders van het standbeeld zich naar het centrum begaven, terwijl zij hun betoging moesten houden buiten het centrum. Er waren schermutselingen en uiteindelijk koos de politie ervoor het standbeeld te omsingelen door zo’n 16 ME’ers. Het beeld staat op de Roode Steen in het centrum van de stad.

Op het plein stonden veel terrassen waar mensen hapjes en drankjes nuttigden. Maar die werden plots in allerijl weggehaald. Korte tijd later riep de politie alle aanwezigen op om het plein te verlaten. Omdat er ook veel uitgaanspubliek was, werd het erg druk in het centrum. Ook werd er veel vuurwerk afgestoken, vermoedelijk door een deel van het uitgaanspubliek.

Eerder op vrijdag werd de demonstratie wegens de ongeregeldheden afgebroken. Er werd gescandeerd dat ‘JP Coen het IJsselmeer in moet”. De politie heeft vier arrestaties verricht wegens de ongeregeldheden.