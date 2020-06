‘Scootmobiel moet ook in coronatijd in busje zorgvervoer’

De Nationale ombudsman wil van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn) weten hoe hij ervoor gaat zorgen dat iedereen met een scootmobiel weer mee mag met het zorgvervoer. Door maatregelen vanwege het coronavirus is dat nu vaak niet mogelijk.

Ombudsman Reinier van Zutphen kreeg de afgelopen weken veel signalen dat passagiers niet met hun scootmobiel een busje in mogen “omdat contactmomenten tussen chauffeurs en de reiziger zoveel mogelijk worden voorkomen”. Hij wil dat De Jonge het protocol laat aanpassen. “Dan kan de overheid, ook in coronatijd, blijven voldoen aan haar zorgplicht om mensen die hulp nodig hebben passend te vervoeren.”

“Natuurlijk begrijp ik dat zorgvervoersbedrijven proberen om besmetting over en weer te voorkomen. Maar het op deze wijze vertalen van de RIVM-richtlijnen kan in de praktijk leiden tot het stelselmatig uitsluiten van een grote groep mensen van alle vormen van zorgvervoer”, aldus Van Zutphen. “De gevolgen zijn voor deze mensen verstrekkend. Ze zijn van dit vervoer afhankelijk om naar de dagbesteding te gaan of om hun vrienden en familie te bezoeken.”