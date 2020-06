Tim Fransen gaat komend seizoen toeren met nieuwe show

Tim Fransen gaat komend seizoen door Nederland toeren met zijn derde voorstelling De mens en ik. De cabaretier heeft getwijfeld vanwege de coronaproblemen waar de cultuursector mee kampt; zo mogen er vooralsnog niet meer dan honderd mensen in de zaal zitten.

De cabaretier gaat in principe alle podia aandoen die al op zijn tourlijst stonden voordat de coronacrisis begon. De teksten waarmee hij in februari zijn eerste try-outs speelde, gaat hij nog wel aanpassen. Deze zomer zijn er try-outs in cabaretcafé Toomler in Amsterdam.

De kaartverkoop van de tournee gaat binnenkort van start. Fransen won de jury- en publieksprijs op het Amsterdam Studenten Cabaret Festival én het Leids Cabaret Festival. Zijn tweede voorstelling, Het kromme hout der mensheid, werd bekroond met de Poelifinario, de theaterprijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het jaar.

Fransen maakte de afgelopen weken vier podcasts voor de Volkskrant, waarin hij filosofische vragen over de coronacrisis en de wereld beantwoordde.