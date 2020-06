‘Verdachten Arnhemse terreurgroep waren klaar voor de dood’

De zes verdachten van de Arnhemse terreurzaak die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag, waren in 2018 “bewust bezig met voorbereidingen op hun dood”. Dat zei de officier van justitie vrijdag bij aanvang van zijn requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

“Met de aanhoudingen van de verdachten is Nederland aan een grote aanslag ontsnapt”, zei de officier van justitie. “De verdachten hadden een aanslag voor ogen die Nederland nog nooit had meegemaakt, ge├»nspireerd op aanslagen van IS in Parijs. Ze wilden zelf niet levend in handen van de politie vallen, door bomvesten te dragen.” Het plan was vermoedelijk om een aanslag te plegen op een evenement zoals de Gay Pride en elders een autobom tot ontploffing te brengen.

De officier van justitie liet in de rechtbank afgeluisterde gesprekken horen die verdachten met hun partners of familie voerden, waarin ze spraken over de naderende dood en het gewenste paradijs dat ze daarmee voor ogen hadden. Verdachte Morat M. (23) predikte er ook over, zo was tijdens een opname in de rechtbank te horen. In de preek riep hij mensen op zich voor te bereiden op de dood. “Het is zonneklaar dat verdachten het einde van hun leven accepteerden”, aldus de officier.

Justitie beschikt over een groot aantal afgeluisterde telefoongesprekken van de verdachten. Die waren op hun hoede, zo blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit hun taalgebruik. Ze spraken met elkaar over ‘candy’ als ze wapens bedoelden en over koerierswerk als ze het hadden over een aanslag.

Het OM gaf ook audio vrij van een gesprek van hoofdverdachte Hardi N. en een politie-infiltrant. Daarin zei hij onder meer: “We willen ons niet levend overgeven.” Bij de politie-infiltrant bestelde N. onder meer kalasjnikovs, handvuurwapens, vier granaten per persoon, bomvesten en een grote autobom die op afstand tot ontploffing gebracht kan worden. Ook sprak N. met de infiltrant over een wapentraining voor de mannen in Bosni├ź.

De verdachten werden in september 2018 tijdens een grootscheepse actie opgepakt in een vakantiehuisje in Weert.