Vonnis voor islamitisch docent die vrouwenbesnijdenis adviseerde

De rechtbank in Den Haag doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak tegen een islamitisch docent van de Haagse As-Soennah-moskee die in een video vrouwenbesnijdenis zou hebben aanbevolen. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden en strafbaar. Justitie eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen.

De 32-jarige verdachte ontkende op de zitting dat hij voorstander is van vrouwenbesnijdenis. “Ik neem er afstand van”, zei hij. Zijn opmerkingen waren volgens hem puur informatief bedoeld en vertolkten niet zijn eigen mening.

In de video, een webcollege op de site van de moskee, zei hij: “Besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor de vrouwen. De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden die zich op de voorhuid bevinden en bij de vrouw worden haar lusten minder.”

De man wist destijds niet dat vrouwenbesnijdenis strafbaar is, verklaarde hij. “Ik vertaalde een tekst uit een islamitisch boek, een vereenvoudigde jurisprudentie van de Koran. Zonder erbij na te denken heb ik het gelezen en vertaald.” Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak, omdat de uitspraken in een religieuze context zijn gedaan en niet opruiend waren of zouden aanzetten tot geweld.