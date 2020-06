Aantal coronapatiënten op intensive care onveranderd

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 57 mensen met het coronavirus. Dat zijn er evenveel als vrijdag.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen de intensive cares 602 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus. Dat zijn er tien meer dan vrijdag.

Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen nog 220 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt Dat zijn er vijftien minder dan vrijdag.

“Het totaal aantal Covid-patiënten is nu minder dan 300. Het aantal non-Covid-patiënten op de ic’s, normaal ruim 900, schommelde sinds 15 mei tussen de 480 en 580 en is nu voor het eerst boven de 600. Dat is een teken dat de reguliere zorg heel geleidelijk aantrekt”, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.