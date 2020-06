Dodental coronavirus stijgt met 8 tot 6089

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft acht nieuwe meldingen gekregen van sterfgevallen door het coronavirus. Daarmee is het aantal overledenen van wie vaststaat dat ze waren besmet met het virus gestegen tot 6089. GGD’en hebben twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van coronapatiënten.

Van positieve testen kreeg het RIVM 91 nieuwe meldingen binnen. Het virus is in totaal nu vastgesteld bij 49.502 Nederlanders. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt hoger, omdat tot voor kort slechts beperkt werd getest. Ziekenhuisopnames en sterfgevallen worden vaak pas na een of meerdere dagen doorgegeven.